Один день с уличных гуляний на “Славянском базаре”.Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 19/7/20 23:04 • Грамадства

В этом году "Славянский базар в Витебске" - короткий, как никогда: всего четыре дня. 16 июля фестиваль открыли, а сегодня, многие даже не успели и оглянуться, как он закрывается. "ННВ" походили по праздничным улицам и посмотрели, как Витебск гулял в последний день "базара".

Главное отличие "Славянского базара" эпохи коронавируса в том, что мероприятия проходят только на открытых площадках: в Летнем амфитеатре, на сцене возле КЗ "Витебск" и на улицах города. Все проекты в закрытых помещениях - театрах, филармонии, концертном зале - отменили.

Масочный режим организаторы не вводили, на концертах зрителей через одного не рассаживали. Людям предоставили самим решать, как им защищаться и защищаться ли вообще. В масках горожане по фестивальным мероприятия ходили, но не массово.

Тем не менее организаторы постарались сделать так, чтобы в торговых палатках стояли антисептики. В нескольких местах в центре Витебска разместили аппараты-дозаторы, с помощью которых можно было обработать руки.

Людей на улицах на этом фестивале было в разы меньше, чем раньше. Но те, кто выходил на прогулку или специально приезжал в Витебск на "базар", старались забыть про все проблемы, включая коронавирус, и просто насладиться жизнью, солнцем, праздником.