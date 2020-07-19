“Лукашенко уверен, что у него 70% поддержки”: кандидат в президенты Андрей Дмитриев:

Ігар Мацьвееў • 19/7/20 21:08 • Выбары

В Витебске в областной библиотеке 19 июля прошла встреча с кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым.

На встречу пришло около 40 человек, длилась она около часа. Горожане задавали Дмитриеву вопросы, касающиеся экономики. Спрашивали, на самом ли деле он собрал необходимое количество голосов. Витеблян волновал вопрос о независимости страны, а также то, собирается ли этот кандидат сниматься с выборов или объединяться со Светланой Тихановской, возможен ли компромисс с Лукошенко. Кто-то спросил, почему Дмитриев приехал на встречу без жены.

“Нейтралитет я буду обеспечивать постепенно, чтоб не вызвать агрессии у окружающих. Нужно перевернуть страницу Союзного договора, оставить то, что там работает – то, что касается соцально-гуманитарной части (пенсии, возможность учиться). То есть то, что является нормальными двустороними отношениями двух стран. Беларусь постепенно должна выйти из ОДКБ. Мы не должны быть частью никакого военного союза. Я против того, чтобы Беларусь была в НАТО”, - отметил Андрей Дмитриев.

Кандидат сказал, что не будет сниматься с выборов. Он выступает за голосавание и наблюдение.

“Задача сегодня - мобилизация белорусов на эти выборы. Чтобы они поняли, что они судьбоносны. 9 августа выборов не будет, будет сражение за честные выборы. Чем больше людей придёт , чем больше людей станет наблюдателями, тем больше шансов, что мы придем до нового президента. А кто это будет - будет дальше видно. На счёт объединения с Тихановской я думаю так: посмотрим, кто дойдёт до дня голосования. Я не уверен, что я дойду до дня голосования или она”, - рассуждает Дмитриев.

“Если вы останетесь один на один с Лукашенко, вы готовы сняться ?” – поинтересовались у кандидата.

“Нужно сниматься ему, – был ответ. - Может ли он пойти на компромисс? Думаю, что нет. Он сам демонстрирует , что никакие переговоры не возможны. Он верит, что у него 70 процентов поддержки”.