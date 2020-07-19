В Витебске горел гриль-бар «Ребро»

Іван Дзедушкін • 19/7/20 13:39 • Здарэнні

Во время «Славянского базара в Витебске» среди бела дня загорелся гриль-бар «Ребро» расположенный в историческом центре города.



Сообщение о возгорании в этом заведении общепита на Советской улице пожарные получили 18 июля в 16:00. В результате пожара огнем в помещении гриль-бара были повреждены вытяжка, подвесной потолок и кровля пристройки, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина пожара устанавливается.