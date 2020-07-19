В Витебске все же установят памятник киевской княгине, об этом заявил посол Украины

Сяржук Серабро • 19/7/20 14:39 • Культура

В скором времени в Витебске может появиться памятник киевской княгине Ольге, об этом рассказал посол Украины Игорь Кизим на «Славянском базаре» во время концерта «З Україною в серці!».



— В ближайшее время будет реализован проект в честь основательницы Витебска княгини Ольги Киевской, и на одном из фестивалей мы откроем памятник славной исторической фигуре Киевской Руси, которая впервые принесла христианство из Константинополя на наши земли, — заявил господин посол во время своего выступления.

История с установкой памятника княгине Ольге, которую с середины 1970-х принято считать легендарной основательницей Витебска, тянется более десяти лет. Впервые об идее установки памятников заговорили в начале 2009 года, а осенью началось общественное обсуждение проектов.

Идея установки в Витебске памятника киевской княгине вызвала горячие споры, как в научной среде, так и среди широких общественных кругов. Дело в том, что она никак не могла основать город в 974 году, так как к этому времени уже была мертва. О том, как в 1970-х годах версию с основанием города княгиней Ольгой подняли на щит городские власти и использовали контроверсионный момент из летописи Панцирного и Аверки, созданной в XVIII столетии, для проведения в городе празднований 1000-летнего юбилея и, соответственно, освоения средств и из союзного бюджета, подробно рассказал витебский краевед Аркадий Подлипский.

В конкурсе на этот памятник победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова, откровенно напоминающий памятник основателям Киева авторства Василия Бородая. Городские власти даже подобрали место для установки скульптуры — на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе у так называемой «Ямы», напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра — однако по ряду причин, в том числе финансовых, проект на некоторое время забыли.

В 2014 году в Витебске был открыт памятник витебскому князю и великому князю литовскому Ольгерду, а через два года — новгородскому князю Александру Невскому и его супруге, которая была витебской княжной. Проекты этих памятников осуждались одновременно с памятником киевской княгине.

В 2018 году стало известно, что витебские власти вернулись к идее установки памятника княгине Ольге. Горожане тогда даже собрали 190 подписей под петицией с призывом отказаться от этой затеи, однако горисполком ответил на нее отрицательно, сообщив, что проект одобрен Минкультом, а с подрядчиком уже заключен договор. Однако памятник так и не появился.

Теперь, исходя из слов посла Игоря Кизима, можно сделать вывод, что к проекту установки в Витебске памятника киевской княгине присоединилась Украина, и он приобрел статус международного. Горожан, впрочем, очередной раз ни о чем не спросили.

В Витебске все же установят памятник киевской княгине, об этом заявил посол Украины



Нужен такой памятник? Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас. Да! 26 Нет! 22