Роман Волознев получил гран-при, а первая премия конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» у украинки Элины Иващенко

Сяржук Серабро • 20/7/20 2:49 • Культура

Конкурсанты из Беларуси и Украины Роман Волознев и Эвилина Иващенко заняли верхние ступеньки пьедестала на «Славянском базаре в Витебске» и собрали самые престижные премии.



И белорус, и украинка по итогу двух концертов набрали по 134 балла, однако жюри решило отдать гран-при Волозневу. Также он стал лауреатом специальной премии имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство».

Иващенко в результате досталась первая премия, кроме того певица из Украины награждена специальной премией «Славянская надежда», которая была учреждена в 2015 году Александро Лукашенко и вручается за лучшее воплощение в произведениях вокального искусства славянской темы.

На втором месте с 131 очком представительница Литвы Каролина Лындо. Третье место жюри поделило между конкурсанткой из Боснии и Герцеговины Ивоной Одицки и казахским исполнителем Хансултаном.