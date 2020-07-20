Роман Волознев получил гран-при, а первая премия конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» у украинки Элины Иващенко
Конкурсанты из Беларуси и Украины Роман Волознев и Эвилина Иващенко заняли верхние ступеньки пьедестала на «Славянском базаре в Витебске» и собрали самые престижные премии.
И белорус, и украинка по итогу двух концертов набрали по 134 балла, однако жюри решило отдать гран-при Волозневу. Также он стал лауреатом специальной премии имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство».
Иващенко в результате досталась первая премия, кроме того певица из Украины награждена специальной премией «Славянская надежда», которая была учреждена в 2015 году Александро Лукашенко и вручается за лучшее воплощение в произведениях вокального искусства славянской темы.
На втором месте с 131 очком представительница Литвы Каролина Лындо. Третье место жюри поделило между конкурсанткой из Боснии и Герцеговины Ивоной Одицки и казахским исполнителем Хансултаном.
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