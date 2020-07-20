Роман Волознев получил гран-при, а первая премия конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» у украинки Элины Иващенко

• 20/7/20 2:49 • Культура

Конкурсанты из Беларуси и Украины Роман Волознев и Эвилина Иващенко заняли верхние ступеньки пьедестала на «Славянском базаре в Витебске» и собрали самые престижные премии.
Роман Волозне (Беларусь) XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

Роман Волозне (Беларусь) XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

И белорус, и украинка по итогу двух концертов набрали по 134 балла, однако жюри решило отдать гран-при Волозневу. Также он стал лауреатом специальной премии имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство».

Элина Иващенко (Украина). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

Иващенко в результате досталась первая премия, кроме того певица из Украины награждена специальной премией «Славянская надежда», которая была учреждена в 2015 году Александро Лукашенко и вручается за лучшее воплощение в произведениях вокального искусства славянской темы.

Каролина Лындо (Литва). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

Ивона Одицки (Босния и Герцеговина) XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

FREYMAN (Россия). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

На втором месте с 131 очком представительница Литвы Каролина Лындо. Третье место жюри поделило между конкурсанткой из Боснии и Герцеговины Ивоной Одицки и казахским исполнителем Хансултаном.

Ангелина ломако (Беларусь). XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск–2020». фото Сергея Серебро

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