Стало известно, чем закончилось обсуждение проекта строительства Софийского собора в Витебске

Сяржук Серабро • 20/7/20 20:35 • Рэлігія

Поступило предложение запретить церкви новое строительство, до завершения всех начатых объектов Витебске. Как на это отреагировали городские власти?



Витебский горисполком опубликовал протокол общественного обсуждения проекта строительства Софийского собора на берегу Двины у торгового центра «Беларусь». Согласно протоколу замечаний по процедуре общественного обсуждения не поступало, и его посчитали состоявшимся.

Архитектурно-градостроительный совет Витебского облисполкома посчитал практически все критические замечания относительно этого проекта несоответствующими нормативно правовым актам и обязательным для исполнения требованиям технических нормативных правовых актов и проигнорировал. Учитывались только положительные отзывы по идее строительства очередного культового объекта.

Так, например, таким несоответствующим замечанием было признано предложение запретить Витебской Епархии БПЦ начинать любые работы по строительству культовых сооружений до тех пор, пока не будут закончены все аналогичные объекты в городе Витебске, так как долгострои уродуют город.

Единственное замечание, по которому совет запросил у отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома пояснения, касалось нарушений в процедуре обсуждения, допущенных по мнению Евгения Новикова. В связи с этим горожанин предлага общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта «Софийский собор в г. Витебске» предлагаю отменить, виновных в нарушении законодательства лиц привлечь к ответственности, чего, как мы видим, сделано не было.

Общественное обсуждение нового проекта копии полоцкого Софийского собора, которую должны построить в Витебске между Двиной, Пилатовым ручьем и ТЦ «Беларусь», проходило с 9 июня по 3 июля. Подробно об этом проекте «ННВ» писали перед началом обсуждения. На момент публикации этого материла, 55% из 672 двух человек, принявших участие в опросе нашего издания, считают, что подобное здание не нужно Витебску.

Нужен ли Витебску Софийский собор? Да!

Нет!

Не помешает, если его построят исключительно за деньги церкви Вынікі

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