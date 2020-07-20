Запертая в сарае 92-летняя бабушка умерла от разрыва сердца, односельчанин загнал ее туда, чтобы забрать домашнее вино

Іван Дзедушкін • 20/7/20 14:16 • Крымінал

Чтобы забрать из дома 92-летней старушки в Миорском районе несколько бутылок самодельного вина, злоумышленник зимой запер ее в сарае, где женщина умерла.



Следствие не смогло установить точную дату совершения преступления. Известно только, что между 30 декабря 2019 года и 13 января 2020 года 49-летний мужчина затолкал престарелую односельчанку в неотапливаемый сарай на ее подворье в деревне Тимошково Миорского района и запер две двери.

После этого он забрался в дом старушки и забрал не менее 5 бутылок домашнего самодельного вина и ушел. Бабушку он бросил запертой на длительное время без пищи и питья при низкой температуре окружающей среды. Как позже установят эксперты, потерпевшая умерла от имевшегося у нее заболевания сердечно-сосудистой системы.

Позже мужчина вернулся и обнаружил, что его жертва мертва. Он снова вошел в дом, обшарил его и забрал кроме еще 4 бутылок вина не менее 600 рублей сбережений пенсионерки.

В результате сельчанина обвинили в совершении кражи и разбое, оба преступления сопряжены с проникновением в жилище. Он находится под стражей, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Прокуратура уже изучила это уголовное дело и направила в его суд Миорского района для рссмотрения.