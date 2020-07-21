81-летний велосипедист погиб в результате наезда авто, ДТП произошло на дороге «Витебск-Руба»

Іван Дзедушкін • 21/7/20 15:21 • Здарэнні

18 июля неподалеку от Витебска 81-летний велосипедист попал под автомобиль.



ДТП произошло днем на 12 километре автодорога «Витебск-Руба». Престарелый велосипедист ехал по обочине в попутном направлении с автомобилем «ГАЗ». Когда пенсионер внезапно выехал на проезжую часть, 40-летний водитель сбил его.

Пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии дедушку доставили в больницу, однако, не смотря на усилия медиков, велосипедист умер из-за полученных травм, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.