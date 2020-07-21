Коронавирусом в Полоцке и Полоцком районе уже заразились 836 человек

ННВ • 21/7/20 14:14 • Здароўе

На 21 июля в Полоцке и Полоцком районе с начала года выявлено 836 случаев заражения COVID-19, за прошедшую неделю заболели 40 человек.



К настоящему моменту выздоровели 637 человек, 134 пациента лечатся амбулаторно на дому, пишет «Полацкі веснік», а количество госпитализированных по-прежнему не сообщается.

Следом за Новополоцком в Полоцке тоже начали делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19, анализы берут в центральной городской больнице. Эти тесты проводятся на платной основе и преимущественно тем, кто планирует выезд за границу.