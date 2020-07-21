Под Витебском женщина пошла за ягодами в лес и упала с инсультом, «скорая» не могла до нее добраться

Зоя Машэка • 21/7/20 13:29 • Здароўе

Заблудившаяся в лесу 63-летняя пенсионерка перенесла инсульт, ее нашла дочка, но вынести из леса к машине «скорой» смогли только спасатели.



Днем 20 июля пожилая женщина вместе с 29-летней дочерью отправились за ягодами в лес неподалеку от деревни Липовцы Витебского района. В 14:24 девушка позвонила спасателям и сообщила, что потеряла мать.

Для поисков ягодницы задействовали спасателей и сотрудников милиции. Вскоре ее нашла дочка, но женщина не могла передвигаться и нуждалась в медицинской помощи.

Пострадавшая пенсионерка находилась в лесу в 2,5 километрах от дороги. Спасатели при помощи квадроцикла переправили к ней медиков, которые установили, что женщина перенесла инсульт.

После этого спасателям пришлось полкилометра выносить ягодницу из лесу на руках, так машина «скорой» не могла подъехать ближе. В результате с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» пенсионерку госпитализировали Витебскую областную клиническую больницу, сообщается пресс-службой МЧС.