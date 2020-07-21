Подозрительную коробку у своего авто обнаружил на площади Свободы в Витебске водитель, он вызвал саперов

Іван Дзедушкін • 21/7/20 21:56 • Здарэнні

Вечером 21 июля в милицию позвонил водитель, который нашел у своей машины, припаркованной на площади Свободы, коробку, которую не оставлял.



К водителю направили ближайшие милицейские патрули, а также вызвали саперно-пиротехническую группу войсковой части 5524. Саперы обследовали находку, но взрывоопасных предметов не нашли.

В забытой кем-то коробке, находились активные акустические колонки, которые, кстати, и были изображены на упаковке. Теперь милиция ищет владельца, чтобы вернуть ему потерянное имущество. Забрать коробку можно в Октябрьском РОВД, сообщает канал милиции Витебщины.