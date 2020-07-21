Трамвайные пути в Витебске режут накануне запуска Белорусской АЭС. В чем логика?

Сяржук Серабро • 21/7/20 23:57 • Падзеі

«Всем мешает трамвай, потому что — шум, трясётся всё! Это понимают те, кто тут живут», — такая антитрамвайная риторика звучит по телеведению, чтобы оправдать окончательное снятие этого вида электротранспорта с улицы Гагарина в Витебске.



Как писали «ННВ», с 21 июля началась реконструкция улицы Гагарина в Витебске. Городские власти предупредили горожан, что с этого дня здесь на и проспекте Людникова будет закрыто трамвайное движение, но почему-то забыли сказать, что трамвай убирают навсегда.

Год назад, рассказывая о перспективах ремонта этой улицы, тогдашний председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин, говорил о том, что планируется сделать для автотранспорта по три полосы в каждую сторону. Однако речи об уничтожении трамвайного движения не шло.

О печальной судьбе трамвая на этой многострадальной улице между делом сообщили в сюжетах о начале ремонта городская газета и областной телеканал. Власть безмолвствует.

Между тем реконструкцию улицы Гагарина начали с того, что рельсы режут автогеном, а шпалы выкорчевывают экскаваторами. На проспекте Людникова у остановочного пункта напротив обувных фабрик раскрошили бетонную стяжку вокруг стоек ограждений из нержавеющей стали, наверное, их тоже демонтируют.

Горисполком надеется завершить реконструкцию за год. На это потребуется 39 000 000 рублей, однако, сейчас есть только 24 000 000 — это деньги, сэкономленные на строительстве Полоцкого путепровода, которые, по словам губернатора, Александр Лукашенко разрешил направить на ремонт улицы Гагарина.

Возможно, именно из-за спешки и дефицита бюджета власти Витебска решили убрать трамвай, превратив, таким образом, городскую улицу с сетью электротранспорта, обратно в Суражское шоссе с многополосным автомобильным движением.

Примечательно, что в канун запуска Белорусской АЭС, которая по задумке должна обеспечить Беларусь собственной дешевой электроэнергией, происходит деградация инфраструктуры электротранспорта в Витебске.

Так, на улице Титова город уже потерял один маршрут трамвая. Теперь на Гагарина также маршрут №5 ликвидировали, а протяженность маршрутов для №1 и №3 значительно сократилась. Также, как мы писали, весной стало известно, что Горэлектротранспорт отказался от строительства контактной сети для троллейбусов в Билево, сделав ставку на машины с возможностью автономного хода.

Кстати, пробег троллейбуса маршрута №14 с использованием батареи по проспекту Людникова и улице Гагарина от отключения до подключения к контактной сети составит примерно 15 километров, что близко к пределу возможностей новой батареи.