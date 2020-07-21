Трамвайные пути в Витебске режут накануне запуска Белорусской АЭС. В чем логика?

• 21/7/20 23:57 • Падзеі

«Всем мешает трамвай, потому что — шум, трясётся всё! Это понимают те, кто тут живут», — такая антитрамвайная риторика звучит по телеведению, чтобы оправдать окончательное снятие этого вида электротранспорта с улицы Гагарина в Витебске.
Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Как писали «ННВ», с 21 июля началась реконструкция улицы Гагарина в Витебске. Городские власти предупредили горожан, что с этого дня здесь на и проспекте Людникова будет закрыто трамвайное движение, но почему-то забыли сказать, что трамвай убирают навсегда.

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Год назад, рассказывая о перспективах ремонта этой улицы, тогдашний председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин, говорил о том, что планируется сделать для автотранспорта по три полосы в каждую сторону. Однако речи об уничтожении трамвайного движения не шло.

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

О печальной судьбе трамвая на этой многострадальной улице между делом сообщили в сюжетах о начале ремонта городская газета и областной телеканал. Власть безмолвствует.

Женщина фотографирует расписание троллейбуса мобильным телефоном. Фото Сергея Серебро

Между тем реконструкцию улицы Гагарина начали с того, что рельсы режут автогеном, а шпалы выкорчевывают экскаваторами. На проспекте Людникова у остановочного пункта напротив обувных фабрик раскрошили бетонную стяжку вокруг стоек ограждений из нержавеющей стали, наверное, их тоже демонтируют.

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Горисполком надеется завершить реконструкцию за год. На это потребуется 39 000 000 рублей, однако, сейчас есть только 24 000 000 — это деньги, сэкономленные на строительстве Полоцкого путепровода, которые, по словам губернатора, Александр Лукашенко разрешил направить на ремонт улицы Гагарина.

Возможно, именно из-за спешки и дефицита бюджета власти Витебска решили убрать трамвай, превратив, таким образом, городскую улицу с сетью электротранспорта, обратно в Суражское шоссе с многополосным автомобильным движением.

Троллейбус впервые появился на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Примечательно, что в канун запуска Белорусской АЭС, которая по задумке должна обеспечить Беларусь собственной дешевой электроэнергией, происходит деградация инфраструктуры электротранспорта в Витебске.

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Так, на улице Титова город уже потерял один маршрут трамвая. Теперь на Гагарина также маршрут №5 ликвидировали, а протяженность маршрутов для №1 и №3 значительно сократилась. Также, как мы писали, весной стало известно, что Горэлектротранспорт отказался от строительства контактной сети для троллейбусов в Билево, сделав ставку на машины с возможностью автономного хода.

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Кстати, пробег троллейбуса маршрута №14 с использованием батареи по проспекту Людникова и улице Гагарина от отключения до подключения к контактной сети составит примерно 15 километров, что близко к пределу возможностей новой батареи.

Трамвайные пути в Витебске режут накануне запуска Белорусской АЭС. В чем логика?

Трамвай на улице Гагарина нужен?

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    22/Ліпень/2020 у 0:25

    А отчего такой звук в этом нанотроллейбусе даже когда стоит?
    На Юбилейном мосту вообще показалось, что Ту-144 идёт на взлет! 💡

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