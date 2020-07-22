Более 1500 человек переболели коронавирусной инфекцией в Оршанском районе

ННВ • 22/7/20 15:12 • Здароўе

К 21 июля в Оршанском районе успели выздороветь 1583 пациента, болевших COVID-19. Количество активных случаев и летальных исходов не сообщается.



Как сообщали «ННВ», по состоянию на 8 июля в этом регионе выздоровели 1251 человека, переболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, по информации местной газеты, за прошедшие две недели выписали еще 332 пациента.

Последний раз информация об общем количестве людей, заразившихся коронавирусом в Оршанском районе, была опубликована в конце апреля. Тогда на 73 случая инфицирования в регионе было 5 выздоровевших и 3 человека умерли. Т.е. количество летальных исходов составляло примерно 4% от общего числа выявленных пациентов.