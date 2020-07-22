Количество выявленных случаев бешенства в Витебской области выросло в 2,6 раза

Сяржук Серабро • 22/7/20 21:50 • Экалогія

За первое полугодие 2020 года в Витебской области выявлен 81 случай заболевания бешенством животных, в лидерах Чашникский, Оршанский и Лепельский районы.



Как писали «ННВ», из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с бешенством в Чашникском районе несколько раз вводили карантинные мероприятия. Согласно информации Витебского областного центра гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья за первые шесть месяцев 2019 года в этом районе было выявлено 2 случая бешенства, а в этом году — сразу 28. Всего зафиксировано 8 заболевших лис, 1 енотовидная собака, 7 домашних собак, 2 домашние кошки, а также в результате заражения бешенством пали 9 единиц крупного рогатого скота.

В Оршанском районе зафиксировано 14 случаев бешенства против 2 в прошлом году, в Лепельском — 8 против 4.

В 2019 году за первое полугодие по Витебской области был всего 31 случай бешенства, то есть в этом году таких случаев в 2,6 раза больше. Среди диких животных наибольший прирост среди енотовидных собак (в 11 раз) и лис (в 1,7 раза). Среди волков случаев бешенства не фиксировали.