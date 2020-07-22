Семилетняя девочка получила тяжелые травмы в результате наезда авто в Глубоком. Посмотрите, какие на месте ДТП тротуары

Іван Дзедушкін • 22/7/20 12:59 • Здарэнні

21 июля в Глубоком в результате наезда легковым автомобилем пострадал ребенок, возбуждено уголовное дело.



Наезд на 7-летнюю девочку совершил 33-летний мужчина, ехавший на «Honda Accord» Красноармейской улице райцентра. Ребенок выбежал на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода из-за припаркованных на тротуаре машин.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила тяжелые травмы, школьницу пришлось госпитализировать в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Следователи и сотрудники ГАИ осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.