Выступления на ТВ кандидатов в президенты Беларуси Дмитриева, Канопацкой, Тихановской и Черечня. Собрали вместе для вас
21 июля в эфире телеканала «Беларусь 1» прозвучали выступления кандидатов в президенты Беларуси Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня. Теперь их можно посмотреть в одном месте.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Анны Канопацкой.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Сергей Черечень.
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