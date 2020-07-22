Выступления на ТВ кандидатов в президенты Беларуси Дмитриева, Канопацкой, Тихановской и Черечня. Собрали вместе для вас

• 22/7/20 13:31 • Палітыка

21 июля в эфире телеканала «Беларусь 1» прозвучали выступления кандидатов в президенты Беларуси Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня. Теперь их можно посмотреть в одном месте.
Голосование во время президентских выборов 2015 года на избирательных участках в Витебске. Фото Сергея Серебро

Выступление кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Анны Канопацкой.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Сергей Черечень.

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