Человек провалился в шахту лифта в Орше, он в больнице

Зоя Машэка • 23/7/20 13:09 • Здарэнні

Травмы получил 55-летний мужчина, 22 июля упавший в шахту лифта гостиницы в гостинице «Орша».



ЧП произошло во время работ по обслуживанию лифта: аварийный электромеханик лифтовой аварийной службы, работавший на втором этаже трехэтажного здания гостиницы упал в шахту лифта. Спасатели обнаружили пострадавшего на полу шахты, он был в сознании.

При помощи спасательных веревок пострадавшего вытащили из шахты лифта на первый этаж, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики обнаружили у него различные травмы и госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, сообщается МЧС.