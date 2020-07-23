Кандидат в президенты Тихановская едет в Витебск, в пятницу будет митинг в парке железнодорожников
Встреча с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской пройдет 24 июля в Витебске. Рассказываем — где, во сколько и как туда добраться.
Совместный митинг Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой в Витебске запланирован на 19:00 и должен пройти в Парк культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки.
В наш город Тихановская приедет из Новополоцка, где встреча с избирателями состоится в 16:30, а до этого она побывает в Глубоком, где митинг запланирован на 13:30.
Ближайшая к месту проведения остановка общественного транспорта «улица Леонова» на одноименной улице. Туда можно доехать автобусами №№ 1, 2, 2а, 33 и 44. Также неподалеку от парка остановка «Улица Некрасова» на улице Леонова, где останавливаются автобусы №№ 1, 32, 33, 44 и 99.
Пойдете на встречу?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
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2 каментарыя
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23/Ліпень/2020 у 18:09
Вот тут интересная версия опытного и грамотного человека :Тихановская - это ловушка. В чем ее смысл?
https://belaruspartisan.by/politic/506809/
23/Ліпень/2020 у 19:04 1
cinic пісаў:
Что за вброс?