Почти 42 000 долларов потратит телерадиокомпания «Витебск» на два комплекта телекамер

Сяржук Серабро • 23/7/20 22:31 • Эканоміка

РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Витебск» объявила тендер на закупку двух комплектов телевизионных камер.



Местные телевизионщики хотят приобрести две камеры типа «Blackmagic URSA Broadcast» или аналогичных, в комплекте с каждой камерой должны идти камерный и студийный конвертеры, гибридный кабель и гарнитура оператора.

Эта выпущенная в 2018 году камера способна снимать видео с разрешением до 3840 x 2160 пикселей. Модель «Broadcast» оптимизирована для телевещания в формате Ultra HD.

Новые телекамеры для телерадиокомпании «Витебск» должны поставить до 6 ноября. Ориентировочная стоимость закупки двух комплектов согласно документации составляет 100 000 рублей. Оплачиваются они из собственных (внебюджетных) средств заказчика.