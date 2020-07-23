Почти 42 000 долларов потратит телерадиокомпания «Витебск» на два комплекта телекамер
РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Витебск» объявила тендер на закупку двух комплектов телевизионных камер.
Местные телевизионщики хотят приобрести две камеры типа «Blackmagic URSA Broadcast» или аналогичных, в комплекте с каждой камерой должны идти камерный и студийный конвертеры, гибридный кабель и гарнитура оператора.
Эта выпущенная в 2018 году камера способна снимать видео с разрешением до 3840 x 2160 пикселей. Модель «Broadcast» оптимизирована для телевещания в формате Ultra HD.
Новые телекамеры для телерадиокомпании «Витебск» должны поставить до 6 ноября. Ориентировочная стоимость закупки двух комплектов согласно документации составляет 100 000 рублей. Оплачиваются они из собственных (внебюджетных) средств заказчика.
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