Превышение допустимых концентраций формальдегида обнаружено в Орше, Полоцке и Новополоцке

Сяржук Серабро • 23/7/20 13:48 • Экалогія

На прошлой неделе замеры показали превышение норм по содержанию формальдегида в атмосферном воздухе в трех городах Витебской области.



20 июля в 19:00 при проведении замеров в районе дома №20 на улице Ленина в Орше концентрация формальдегида превышала норматив качества в 1,2 раза, в районе Молодежной улицы – в 1,1 раза.

В тот же день также в 19:00 в районе Октябрьская улицы в Полоцке концентрация формальдегида превысила предельно-допустимую концентрацию в 1,1 раза.

В воздухе Новополоцка в районе дома №158 на Молодежной улице 20 июля в 19:00 концентрация формальдегида превышала норматив качества в 1,1 раза. Кроме того в районе дома №135 на той же улице 21 июля в 7:00 концентрации азота диоксида и формальдегида превысили ПДК в 1,2раза.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды во всех четырех случаях во время измерений температура воздуха была около +25 градусов по шкале Цельсия.

Формальдегид — это бесцветный газ с резким неприятным запахом. В больших концентрациях он опасен для человека — при остром ингаляционном отравлении вызывает конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких.