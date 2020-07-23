Пять человек нашли, а 82-летнюю старушку продолжают искать — сразу в четырех районах Витебской области заблудились люди

Зоя Машэка • 23/7/20 15:07 • Здарэнні

Шесть человек заблудились в лесах Витебской области в среду, найти пока удалось только пятерых.



22 июля в 15:52 спасателям Россонского района позвонила 29-летняя девушка, которая рассказала, что они с 71-летней матерью пошли за грибами в лес у Черное Полоцкого района и заблудились. Женщины набрали грибов, но не смогли найти выход из лесу. Связь с грибницами поддерживалась с помощью мобильного телефона. Вывести их из леса их удалось на звук сигнальная громкоговорящей установки. В медицинской помощиженщины не нуждались.

В тот же день в 17:16 поступило сообщение о заблудившихся в лесу у деревне Симашково 67-ми 69-летнем пенсионерах. Мужчины также пошли в лес за грибами и заблудились. Грибников, искали милиция и спасатели. Примерно через полтора часа поисков пожилые мужчины вышли из леса на сигналы СГУ пожарной машины. Они тоже обошлись без помощи медиков.

В 18:09 очередное сообщение о заблудившимся, но уже в Ушачском районе, поступило от жительницы деревни Плино. Она пошла в лес за грибами 55-летним мужчиной, в лесу они разошлись. Когда женщзина вернулась домой, оказалось, что ее спутник остался в лесу. В лес направили поисковую группу. Однако в 19:09 мужчина самостоятельно вышел из лесного массива.

Поиски 82-летней пенсионерки, которая ушла лес за грибами и пропала в садовом товариществе «Зароновка 1» в районе деревни Старое Село Витебского района продолжаются. Вчера о ее пропаже сообщил зять, в лес отправились спасатели и милиция. Женщину пока не нашли, связь с ней отсутствует, сообщается пресс-службой МЧС. К поискам должны присоединиться волонтеры.