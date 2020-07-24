ГАИ разыскивает очевидце ДТП на улице Горовца — там 83-летний водитель сбил на пешеходном пешеходе женщину

Іван Дзедушкін • 24/7/20 13:06 • Здарэнні

Вечером 21 июля на нерегулируемом пешеходном переходе 42-летняя женщина попала под легковушку. Женщина получила травмы, и ее пришлось госпитализировать в отделение нейрохирургии Витебской областной клинической больницы.



По информации ГАИ около 19:00 наезд на пешехода совершил ехавший на автомобиле «Лада» 83-летний водитель. ДТП произошло в районе дома №8, когда женщина переходила улицу по «зебре».

Сейчас Госавтоинспекция разыскивает очевидцев происшествия, а так же всех, кто располагает какой-либо информацией о нем. Этих граждан просят сообщить имеющуюся информацию об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.