Митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Витебске

Сяржук Серабро • 24/7/20 19:08 • Палітыка

В Витебске начинается митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской к команде которой присоеденились штабы незарегистрированных претендентов Бабарико и Цепкало.



К началу митинга в парке культуры и отдыха железнодорожников на окраине областного центра неподалеку от Юрьевой горки собралось несколько тысяч горожан. Тихановская начала выступать в 19:30, собравшийся народ приветствует ее, скандируя «Света! Света!» и «Верым! Можам! Пераможам!».