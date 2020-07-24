Митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Витебске
В Витебске начинается митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской к команде которой присоеденились штабы незарегистрированных претендентов Бабарико и Цепкало.
К началу митинга в парке культуры и отдыха железнодорожников на окраине областного центра неподалеку от Юрьевой горки собралось несколько тысяч горожан. Тихановская начала выступать в 19:30, собравшийся народ приветствует ее, скандируя «Света! Света!» и «Верым! Можам! Пераможам!».
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