Митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Витебске

• 24/7/20 19:08 • Палітыка

В Витебске начинается митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской к команде которой присоеденились штабы незарегистрированных претендентов Бабарико и Цепкало.

К началу митинга в парке культуры и отдыха железнодорожников на окраине областного центра неподалеку от Юрьевой горки собралось несколько тысяч горожан. Тихановская начала выступать в 19:30, собравшийся народ приветствует ее, скандируя «Света! Света!» и «Верым! Можам! Пераможам!».

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 