На митинге Тихановской в Витебске люди залезали на деревья, чтобы увидеть кандидатку — в парке собралось несколько тысяч горожан

Сяржук Серабро • 24/7/20 23:41 • Палітыка

24 июля в Витебске состоялся, пожалуй, самый многолюдный митинг за прошедшие несколько последних лет — люди пришли пообщаться с кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.



Напомним, что в Витебск Тихановская, а также поддерживающие ее Вероника Цепкало и Мария Колесникова приехали после визитов в Глубокое и Новополоцк, где прошли многолюдные митинги.

В Витебске для встречи с избирателями выбрали парк культуры и отдыха железнодорожников, как самую близкую площадку из перечня разрешенных властями. Встреча должна была начаться в 19:00. За полчаса до начала мероприятия в парке было всего несколько сотен людей, и казалось областной центр проиграет по количеству участников митинга Новополоцку.

Однако вскоре люди стали подходить нескончаемым потоком. Человеческие ручейки вливались в парк с разных сторон и постепенно запруживали пространство перед сценой. Точное количество участников встречи очень трудно определить, но их явно было несколько тысяч. Оценочно количество собравшихся значительно превышало количество участников акции протеста против «дармоедского указа», проходившей у филармонии в феврале 2017 года. Сами организаторы называют цифру в 7000 участников.

На митинге превалировала бело-красно-белая символика — государственные цвета Беларуси после объявления независимости. Здесь были и флаги, и шары такой же расцветки, и браслеты, хотя объединенные штабы раздают просто белую ленточку. Впрочем, был даже один современный государственный флаг Республики Беларусь.

Основной идеей выступления Светланы Тихановской, которая появилась в 19:30, стало то, что она идет на выборы только для того, чтобы после победы провести новую честную избирательную кампании с равными возможностями для всех кандидатов. По словам кандидатки, она не собирается задерживаться в президентском кресле более полугода.

Основным алгоритмом действия на этих выборах команда Тихановской и присоединившиеся к ней штабы Бабарико и Цепкало предлагают обязательное голосование именно в день выборов 9 августа и фотофиксацию своего голоса при помощи смартфона — нужно сфотографировать бюллетень.

Предвыборный тур Светланы Тихановской по Витебской области продолжается. Завтра, 25 июля, в 12:00 она встречается с жителями Орши парке Героев у кургана Бессмертия. Также 25 июля должны пройти встречи с избирателями доверенных лиц кандидатки: в субботу, 25 июля — в Бешенковичах, Докшицах и Лепеле; в воскресенье, 26 июля — в Городке, Лиозно и Шумилино.