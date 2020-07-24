Несколько сот человек собралось на митинг Тихановской в Глубоком. Данные компьютерного подсчета

• 24/7/20 14:03 • Палітыка

Митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской начался в Глубоком, на него уже собралось несколько сот человек.
Митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской начался в Глубоком, на него уже собралось несколько сот человек.

При помощи компьютера можно подсчитать, что на опубликованном телеграм-каналом «Пул первой» фотоснимке видно как минимум около 290 человек. При этом, естественно, один снимок, не охватывает всю панораму митинга.

Компьютерный подсчет участников митинга

В Глубокском районе живет 36 565 человек, в том числе в самом райцентре — около 19 000 жителей.

Встреча с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской пройдет 24 июля в Витебске.

Напомним, что сегодня в 16:30 встреча в Тихановской должна пройти в Новополоцке. А в 19:00 митинг с кандидаткой пройдет в парке железнодорожников в Витебске.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    24/Ліпень/2020 у 15:45

    Вейшнорский бунт...

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