Несколько сот человек собралось на митинг Тихановской в Глубоком. Данные компьютерного подсчета
Митинг кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской начался в Глубоком, на него уже собралось несколько сот человек.
При помощи компьютера можно подсчитать, что на опубликованном телеграм-каналом «Пул первой» фотоснимке видно как минимум около 290 человек. При этом, естественно, один снимок, не охватывает всю панораму митинга.
В Глубокском районе живет 36 565 человек, в том числе в самом райцентре — около 19 000 жителей.
Напомним, что сегодня в 16:30 встреча в Тихановской должна пройти в Новополоцке. А в 19:00 митинг с кандидаткой пройдет в парке железнодорожников в Витебске.
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24/Ліпень/2020 у 15:45
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