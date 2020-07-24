Огромная толпа собралась на митинг Тихановской в Новополоцке, это вторая встреча кандидатки в Витебской области

ННВ • 24/7/20 17:23 • Палітыка

Около 17:00 началась встреча Светланы Тихановской с избирателями в Новополоцке, собралось очень много горожан.



По оценкам присутствующих в городском парке культуры и отдыха собралось несколько тысяч человек. В начале стрима ведущий митинга объявил о 3000 участниках, местные паблики пишут о 5000 человек.

Напомним, что несколько часов назад Тихановская провела встречу в Глубоком, в этом райцентре на митинг собралось несколько сот человек, по некоторым оценкам количество участников массового мероприятия превышало тысячу.

Вояж кандидатки на пост президента Беларуси должен завершиться в Витебске, где в 19:00 назначен митинг в парке культуры и отдыха железнодорожников.