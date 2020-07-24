С начала года коровье стадо Витебщины выросло на полтысячи голов

Сяржук Серабро • 24/7/20 15:45 • Эканоміка

На 1 июля в сельхозорганизациях Витебской области насчитывалось 188 900 коров, что всего на 1,3% больше чем прошлом году.



За июнь количество коров увеличилось на 300 голов, а с начала года — на 500. При этом поголовье крупного рогатого скота в общем за полгода по последним статистическим данным выросло с 537 700 до 539 900 животных.

Напомним, что месяц назад Комитет госконтроля отметил недостаточность мер по предотвращению падежа коров в Витебской области. По мнению КГК Витебский облисполком и райисполкомы принимали недостаточные меры по устранению основных причин непроизводительного выбытия скота, в том числе падежа крупного рогатого скота, что ведет к не выполнению в полной мере поручения Лукашенко по сохранению коровьего стада региона.