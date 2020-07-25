Легковушка врезалась в фуру в Новополоцке, в больницу попали школьница и ее бабушка

Іван Дзедушкін • 25/7/20 17:50 • Здарэнні

24 июля в результате столкновения легкового автомобиля с большегруза в Новополоцке пострадали школьница и пенсионерка.



Около 16:00 на перекрестке в районе дома №8 на Технической улицы автомобиль «Opel Astra» под управлением 34-летней новополочанки столкнулся с фурой «Scania», за рулем которой был 28-летний водитель.

В результате столкновения 9-летняя и 67-летняя пассажирки легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, сообщается пресс-службой ГАИ.