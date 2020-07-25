Легковушка врезалась в фуру в Новополоцке, в больницу попали школьница и ее бабушка
24 июля в результате столкновения легкового автомобиля с большегруза в Новополоцке пострадали школьница и пенсионерка.
Около 16:00 на перекрестке в районе дома №8 на Технической улицы автомобиль «Opel Astra» под управлением 34-летней новополочанки столкнулся с фурой «Scania», за рулем которой был 28-летний водитель.
В результате столкновения 9-летняя и 67-летняя пассажирки легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, сообщается пресс-службой ГАИ.
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