Светлана Тихановская провела митинг в Орше, он тоже был многолюдным

ННВ • 25/7/20 22:58 • Палітыка

25 июля предвыборный митинг кандидатки в президенты Светланы Тихановской прошел в Орше.



Встреча с кандидатки с избирателями в этом втором по величине городе Витебской области проходила в парке Героев. В субботний день по оценке различных источников здесь собрались около 2000 человек.

Здесь Светлана Тихановская познакомила собравшихся с тезисами своей программы. Также избирателям была представлена онлайн-платформа «Голос» — этот чат-бот разработан для того, чтобы зафиксировать голоса, отданные за конкретного кандидата, альтернативным способом. В нем уже зарегистрировались свыше 387 000 человек.

После встречи в Орше миссия объединенных штабов покинула территорию Витебщины и направилась в Могилев, а затем — в Бобруйск, где также прошли многолюдные митинги в поддержку Тихановской.