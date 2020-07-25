Сколько людей пришло на митинг Тихановской в Витебске — снимки с дрона и расчеты

Сяржук Серабро • 25/7/20 13:58 • Палітыка

«Сколько же здесь людей?» — наверное, такой вопрос задавал себе и соседям каждый из участников митинга Светланы Тихановской в Витебске. Благодаря снимкам с воздуха «ННВ» попробует провести такую оценку.



В первую очередь определимся, сколько же людей могло вместить место проведения встречи с кандидаткой в президенты. Для этого мы используем метод американца Герберта Джекобса, обратите внимание, что в формуле используются принятые в США квадратные футы.

С помощью одного из интернет-сервисов мы обвели участок в парке культуры и отдых железнодорожников, который занимали пришедшие на митинг. В результате вышла площадь в 40 515 квадратных футов, часть из которой занимают деревья, кустарники и малые архитектурные формы, но этим придется пренебречь.

Согласно наблюдениям профессора Джекобса в плотной толпе, когда люди стоят тесно, но между ними еще можно пройти, на одного человека приходится 4,5 квадратных фута. То есть если бы на митинге на очерченной площади участники заняли каждый пятачок, здесь бы вместилось 9000 человек – это максимум, который, безусловно, не был достигнут.

В редкой толпе, когда люди стоят на расстоянии вытянутой руки друг от друга, эта формула отводит на одного человека 10 футов, в таком случае количество собравшихся на этой площади людей оценивается в 4050 человек.

Как видно из первого снимка, который был сделан с квадрокоптера в 19:35, когда на сцене появились Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, у сцены люди стоят очень плотно, затем толпа разрежается и по краям участники митинга стоят на некотором расстоянии друг от друга.

Также наше издание произвело подсчет собравшихся на встречу со Светланой Тихановской другим способом: мы разбили занятую людьми площадь на условные квадраты и подсчитали количество в одном плотно заполненном и в одном слабо заполненном квадрате, получив, соответственно, 162 и 32 человека.

Таким образом, в среднем в одном квадрате находится 97 человек, что дает нам для 47 условных квадратов 4559 участников митинга.

Из вышеприведенных расчетов, думаем, можно сделать вывод, что вчера в парке культуры и отдыха железнодорожников в Витебске собралось не менее 4000 человек. Максимальное число участников митинга, по самым оптимистичным оценкам, вряд ли превышает 6500 человек.