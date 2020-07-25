В Витебске благоустраивают сквер на улице Кирова. Фотофакт.
В Витебске благоустраивают сквер на улице Кирова. Работы идут на всей территории зеленой зоны - от вокзала до улицы Комсомольской.
Как сообщает телеканал "Витебск", в обновленном сквере появятся новые фонари, малые архитектурные формы, скамейки, урны. Заменят тротуарную плитку. Поставят скульптуру, посвященную влюбленным. Ожидается посадка более 40 цветников.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: