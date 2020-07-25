В Витебске благоустраивают сквер на улице Кирова. Фотофакт.

Ігар Мацьвееў • 25/7/20 9:34 • Грамадства

В Витебске благоустраивают сквер на улице Кирова. Работы идут на всей территории зеленой зоны - от вокзала до улицы Комсомольской.

Как сообщает телеканал "Витебск", в обновленном сквере появятся новые фонари, малые архитектурные формы, скамейки, урны. Заменят тротуарную плитку. Поставят скульптуру, посвященную влюбленным. Ожидается посадка более 40 цветников.