Женщина, спасенная соседями на пожаре в Полоцке, через несколько дней умерла в больнице
Умерла в больнице 47-летняя женщина, которая получила ожоги и отравление продуктами горения во время пожара квартиры в Полоцке.
Пожар в одной из квартир дома на улице Титова в Полоцке произошел 18 июля около обеда. До приезда пожарных местные жители спасли жившую в квартире женщину, которую с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу.
Не смотря на усилия медиков 24 июля, спустя шесть дней после пожара, пострадавшая женщина умерла в учреждении здравоохранения от ожогов, сообщается пресс-службой МЧС.
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