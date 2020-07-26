Еще два пенсионера заблудились в лесах Витебской области

ННВ • 26/7/20 12:15 • Здарэнні

25 июля спасателям вместе с сотрудниками милиции пришлось искать заблудившихся грибников в Верхнедвинском и Ушачском районах.



69-летний мужчина заблудился днем в лесу у деревни Двор-Паулье Ушачского района. Пропавшего грибника удалось найти через два часа поисков, в медицинской помощи он не нуждался.

В тот же день в 19:37 спасателям поступило сообщение о пропавшем в лесу около деревни Прошки Верхнедвинского района66-летнем пенсионере. Этого мужчину также нашли спустя два часа, когда уже начало смеркаться, сообщается пресс-службой МЧС.