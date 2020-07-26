Еще два пенсионера заблудились в лесах Витебской области
25 июля спасателям вместе с сотрудниками милиции пришлось искать заблудившихся грибников в Верхнедвинском и Ушачском районах.
69-летний мужчина заблудился днем в лесу у деревни Двор-Паулье Ушачского района. Пропавшего грибника удалось найти через два часа поисков, в медицинской помощи он не нуждался.
В тот же день в 19:37 спасателям поступило сообщение о пропавшем в лесу около деревни Прошки Верхнедвинского района66-летнем пенсионере. Этого мужчину также нашли спустя два часа, когда уже начало смеркаться, сообщается пресс-службой МЧС.
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