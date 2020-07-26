Лукашенко наградил главврача витебской инфекционки орденом Почета за борьбу с COVID-19

Сяржук Серабро • 26/7/20 12:05 • Здароўе

Главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева награждена орденом Почета.



Указ о награждении Александр Лукашенко подписал 23 июля. Ковалева награждена за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный личный вклад

в области здравоохранения населения, организацию и предоставление высококвалифицированной медицинской помощи больным с инфекцией COVID-19, а также внедрение новых методов диагностики и лечения, говорится в указе.

Татьяна Ковалева врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Витебскую областную клиническую инфекционную больницу она возглавляет с 2007 года.