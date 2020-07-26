Парни, продавшие 1 апреля коробку от iPhone 11 Pro Max с манкой вместо гаджета, получили по полтора года

Іван Дзедушкін • 26/7/20 21:26 • Здарэнні

Двух парней, продавших на День дурака коробку от iPhone 11 Pro Max с двумя пакетами манки вместо смартфона, признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц.



1 апреля 25-летний и 26-летний парни предложили жителю Лепеля продать ему самую последнюю модель iPhone. 1 апреля они приехали в райцентр и передали знакомому покупателю пакет с упаковочной коробкой от iPhone 11 Pro Max, внутри которой находилось два пакетика с манкой.

В замен они получили 2300 рублей. После совершения сделки парни уехали из Лепеля и поделили деньги. Отрыв обман покупатель обратился в милицию.

На суде молодые люди признали свою вину полностью. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал их чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение ущерба потерпевшему.

В результате друзья были признаны судом Лепельского района виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, и на основании части 2 статьи 209 УК приговорены к лишению свободы на полтора года каждый.

Однако суд предоставил им отсрочку в исполнении наказания на год, их не посадят, если в течение этого срока парни не совершат нового преступления. Кроме того за полгода они должны уплатить в казну по 2700 рублей каждый и отработать по 120 часов общественно-полезных работ. Также у одного из парней конфисковали его мобильный телефон.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, говорится в сообщении Витебского областного суда.