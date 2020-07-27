Более 5500 долларов потеряла жительница Чашников, поверив «липовым» интернет-брокерам

Іван Дзедушкін • 27/7/20 14:05 • Крымінал

Крупной суммы денег лишилась 36-летняя бухгалтер из Чашников, захотевшая зарабатывать на интернет-торгах — у нее сняли все средства с карточек и оформили два кредита.



Заняться прибыльным, по уверениям виртуального знакомого, делом жительницу райцентра убедили в соцсетях. Для начала требовался взнос в 300 рублей, однако, собеседник попросил реквизиты банковской карты, что бы внести эту сумму. В результате с карты были сняты все деньги.

Начавшую возмущаться бухгалтершу уверили, что произошла ошибка и деньги скоро вернуться на счет. А пока попросили реквизиты другой карточки, что бы все-таки внести необходимый взнос. После этого и со второй карточки списали все деньги.

Пока опомнившаяся потерпевшая успела обратиться в милицию, на оба ее счета злоумышленники оформили два онлайн-кредита по 5000 рублей каждый. Общая сумма добычи вишеров оценивается в 13 066 рублей, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.