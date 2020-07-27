Бывший начальник областного управления здравоохранения Юрий Деркач работает обычным педиатром, узнайте — где

Сяржук Серабро • 27/7/20 16:08 • Здароўе

Стало известно новое место работы снятого в разгар эпидемии коронавируса с должности начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрия Деркача.



В конце июня господин Деркач, как депутат Витебского облсовета и член Совета Республики, принял участие в телепередаче «Прямая линия» телерадиокомпании «Витебск», где было озвучено, что бывший чиновник теперь работает обычным врачом.

Согласно этой информации на момент съемок программы Юрий Деркач занимал должность врача-педиатра в педиатрическом отделении для детей до года Витебской областной детской клинической больницы Витебского областного детского клинического центра.

Юрий Деркач окончил Витебский государственный медицинский институт в 1985 году. В своей альма-матер он дослужился должностей заведующего кафедрой педиатрии и первого проректора. Доктор медицинских наук, профессор. В 2010 году, во время губернаторства Александр косинца, Деркача назначили на должность начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, которую он занимал до апреля 2020 года, когда был снят после визита в регион министра здравоохранения Владимира Караника.