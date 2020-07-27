«Наплевали на небогатых и пожилых людей» — более 1000 человек уже подписались под требованием оставить трамвай на улице Гагарина в Витебске

• 27/7/20 21:05 • Грамадства

Всего за несколько дней свыше тысячи человек подписались под петицией с требованием сохранить трамвайное движение на улице Гагарина и проспекте Людникова в Витебске.
Трамвай №5, ходивший по проспекту Людникова и улице Гагарина в Витебске, 2012 год. Фото Сергея Серебро

«Наши власти, поддержав богатых автомобилистов, наплевали на наиболее незащищённые слои населения: небогатых и пожилых людей», — пишут составители петиции, которая будет направлена в Витебские горисполком и облисполком.

Они считают, что уничтожение трамвайных путей не приведет к ожидаемому увеличению пропускной способности дорог. Более того, по мнению авторов петиции, попытка заменить трамвайные перевозки автобусами, вызовет существенное снижению скорости движения общественного транспорта, так как трамвай движется по выделенной полосе, а автобус будет не только стоять в пробках среди автомобилей, но и всякий раз, выезжая с остановочного пункта, либо пропускать вереницу машин, либо задерживать движение лично транспорта.

Петиция завершается просьбой пересмотреть решение о расширении проезжей части дороги и прекращении трамвайного движения на проспекте Генерала Людникова и улице Гагарина в Витебске и приступить к ремонту трамвайных путей на этих улицах с последующим обновлением подвижного состава. На момент публикации этой заметки, ее подписали 1028 человек.

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Следует отметить, что с первого же дня ремонта на улице Гагарина начался демонтаж трамвайных рельсов. Широкому кругу горожан ничего не известно о проекте реконструкции этой улицы, кроме того, что здесь планируется организовать шестиполосное автомобильное движение. Многие опасаются, что в результате расширения проезжей части будут срублены деревья, которыми обсажена улица Гагарина. Обсуждение отчета о воздействие на окружающую среду этих работ также не проводилось.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    27/Ліпень/2020 у 22:14

    Советская власть построила, а вы разрушаете!

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