«Наплевали на небогатых и пожилых людей» — более 1000 человек уже подписались под требованием оставить трамвай на улице Гагарина в Витебске

Сяржук Серабро • 27/7/20 21:05 • Грамадства

Всего за несколько дней свыше тысячи человек подписались под петицией с требованием сохранить трамвайное движение на улице Гагарина и проспекте Людникова в Витебске.



«Наши власти, поддержав богатых автомобилистов, наплевали на наиболее незащищённые слои населения: небогатых и пожилых людей», — пишут составители петиции, которая будет направлена в Витебские горисполком и облисполком.

Они считают, что уничтожение трамвайных путей не приведет к ожидаемому увеличению пропускной способности дорог. Более того, по мнению авторов петиции, попытка заменить трамвайные перевозки автобусами, вызовет существенное снижению скорости движения общественного транспорта, так как трамвай движется по выделенной полосе, а автобус будет не только стоять в пробках среди автомобилей, но и всякий раз, выезжая с остановочного пункта, либо пропускать вереницу машин, либо задерживать движение лично транспорта.

Петиция завершается просьбой пересмотреть решение о расширении проезжей части дороги и прекращении трамвайного движения на проспекте Генерала Людникова и улице Гагарина в Витебске и приступить к ремонту трамвайных путей на этих улицах с последующим обновлением подвижного состава. На момент публикации этой заметки, ее подписали 1028 человек.

Следует отметить, что с первого же дня ремонта на улице Гагарина начался демонтаж трамвайных рельсов. Широкому кругу горожан ничего не известно о проекте реконструкции этой улицы, кроме того, что здесь планируется организовать шестиполосное автомобильное движение. Многие опасаются, что в результате расширения проезжей части будут срублены деревья, которыми обсажена улица Гагарина. Обсуждение отчета о воздействие на окружающую среду этих работ также не проводилось.