Разбился подросток, нырявший с обрыва в речку в Лепеле, он в больнице

Зоя Машэка • 27/7/20 20:29 • Здарэнні

Отмечая день рождения на реке Улла в Лепеле получил травмы и попал в больницу 15-летний школьник.



По информации Следственного комитета на берегу реки отдыхала компания из четырех подростков. Мальчик, которому в этот день исполнилось 15 лет, захотел нырнуть в воду с обрыва.

Во время прыжка подросток не долетел до воды, упал на песчаный берег и сильно ударился. Происшествие заметил находившийся неподалеку рыбак, он поспешил на помощь и вызвал «скорую».

После осмотра медиками и оказания первой медицинской помощи подростка госпитализировали. Следственно-оперативной группой осмотрела место происшествия, следователи опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В связи с этим происшествием Лепельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.