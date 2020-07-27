Разбился подросток, нырявший с обрыва в речку в Лепеле, он в больнице

• 27/7/20 20:29 • Здарэнні

Отмечая день рождения на реке Улла в Лепеле получил травмы и попал в больницу 15-летний школьник.
Мальчик прыгает в воду, ныряет. Иллюстративное фото pixabay.com

По информации Следственного комитета на берегу реки отдыхала компания из четырех подростков. Мальчик, которому в этот день исполнилось 15 лет, захотел нырнуть в воду с обрыва.

Во время прыжка подросток не долетел до воды, упал на песчаный берег и сильно ударился. Происшествие заметил находившийся неподалеку рыбак, он поспешил на помощь и вызвал «скорую».

После осмотра медиками и оказания первой медицинской помощи подростка госпитализировали. Следственно-оперативной группой осмотрела место происшествия, следователи опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В связи с этим происшествием Лепельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

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