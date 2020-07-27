В результате пожаров в Витебской области повреждены две зерносушилки
Пожары зерносушильных установок произошли 26 июля в Полоцком и Бешенковском районах.
В 3:28 произошло загорание в одноэтажном кирпичном здании напольной зерновой сушилки УО «Полоцкий ГПЛ СХП» в деревне Бодиново Полоцкого района. В здании огнем было повреждено 40 квадратных метров шиферной кровли. Пожарные и работники хозяйства смогли спасти 12 тонн пшеницы, сушившейся в установке.
В тот же день в 12:05 произошел пожар зерносушилки в деревне Верховье Бешенковичского района. В результате пожара в здании установки были повреждены металлические конструкции бункера, сообщается пресс-службой МЧС.
Люди на этих пожарах не пострадали. Их причину сейчас устанавливают.
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