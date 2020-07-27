В результате пожаров в Витебской области повреждены две зерносушилки

ННВ • 27/7/20 13:24 • Здарэнні

Пожары зерносушильных установок произошли 26 июля в Полоцком и Бешенковском районах.



В 3:28 произошло загорание в одноэтажном кирпичном здании напольной зерновой сушилки УО «Полоцкий ГПЛ СХП» в деревне Бодиново Полоцкого района. В здании огнем было повреждено 40 квадратных метров шиферной кровли. Пожарные и работники хозяйства смогли спасти 12 тонн пшеницы, сушившейся в установке.

В тот же день в 12:05 произошел пожар зерносушилки в деревне Верховье Бешенковичского района. В результате пожара в здании установки были повреждены металлические конструкции бункера, сообщается пресс-службой МЧС.

Люди на этих пожарах не пострадали. Их причину сейчас устанавливают.