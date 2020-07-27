Витебская афиша с 27.7.2020 по 2.7.2020 года

Ульяна Церашкова • 27/7/20 23:21 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

27.07–29.07

"Зов джунглей". Мультфильм, Маврикий, 6+ (11:10, 12:50 детский; 14:30, 16:10; 10:30 детский. Цена: 5,70–6,60, детский (дети в возрасте от 6 до 14 лет) 2,50.

"Артур и Мерлин: Рыцари Камелота". Приключения, Великобритания, 12+ (17:45 удл). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Притворись моим женихом". Комедия, мелодрама, Польша, 18+ (19:45). Цена: 5,70–6,60.

"Дружить по-русски!". Комедия, Франция, 18+ (18:00). Цена: 5,70–6,60.

"Сын дьявола". Детектив, триллер, ужасы, Канада, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Хэппи-энд". Комедия, Россия, 12+ (19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Мой шпион". Комедия, экшн, семейный, США, 12+ (16:00). Цена: 5,70–6,60.

"Побег из Претории". Триллер, приключения, Австралия, Великобритания, 16+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Тролль: История с хвостом". Анимация, 2D/3D, Канада, Норвегия, 6+ (9:30 детский, удл.; 8:40 3D детский, удл.; 12:20 детский, удл.; 14:10 3D детский, удл). Цена: 4,70–6,00; удл. + 0,30; детский (6–14 лет) 2,00–2,50.

30.07–6.08

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)

27.07–29.07

"Зов джунглей". Мультфильм, Маврикий, 6+ (9:00 детский; 10:35, 14:10 детский).

Цена: 5,70–6,60, детский (дети в возрасте от 6 до 14 лет) 2,50.

"Артур и Мерлин: Рыцари Камелота". Приключения, Великобритания, 12+ (19:25 удл). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Притворись моим женихом". Комедия, мелодрама, Польша, 18+ (21:10). Цена: 5,70–6,60.

"Сын дьявола". Детектив, триллер, ужасы, Канада, 18+ (17:30). Цена: 5,70–6,60.

"Дружить по-русски!". Комедия, Франция, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Хэппи-энд". Комедия, Россия, 12+ (15:30). Цена: 5,70–6,60.

"Мой шпион". Комедия, экшн, семейный, США, 12+ (12:15). Цена: 5,70–6,60.

"Побег из Претории". Триллер, приключения, Австралия, Великобритания, 16+ (19:35). Цена: 5,70–6,60.

"Тролль: История с хвостом". Анимация, 2D/3D, Канада, Норвегия, 6+ (15:45 детский, удл.; 17:35 удл.; 8:20 детский; 10:00 детский, удл.; 11:50 3D детский, удл.; 13:40 детский, удл.). Цена: 4,70–7,10, удл. + 0,30; детский 2,50.

30.07–6.08

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Русалка в Париже". Фэнтези, Франция, 12+.

"Лесси. Возвращение домой". Драма, приключения, семейный, Германия, 6+.

"Начало". Фантастика, Великобритания, США, 12+.

"Неистовый". Триллер, США, 18+.

"Русалка в Париже". Фэнтези, Франция, 12+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

31.07 (19:00) «Шагал…Шагал…». Эцюды памяці.

1.18 (18:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.

2.08 (18:00) «Не искушай мяне без нужды…» Музычна-паэтычны вечар.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

Внутренний дворик филармонии

28.07 (13:00) Концерт вокальной музыки «O Sole mio».

29.07 (11:00) Эстрадный концерт Джулиетты Тарахчян.

29.07 (19:00) «Малиновки заслыша голосок». Эстрадный концерт вокальной группы ансамбля «Талака».

30.07 (13:00) Концерт эстрадной музыки «Пообещайте мне любовь».

31.07 (19:00) Концерт вокальной музыки «O Sole mio».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

«Тайная вечеря». По мотивам фрески Леонардо да Винчи. Музей восковых фигур.

Выставка-продажа. Живопись, скульптура. Олег Захаревич, Сергей Сотников (до 31.07).

«Эксперимент». Выставка Юрия Кегелева.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Реквием». Живопись участника войны заслуженного деятеля искусств БССР Александра Соловьева.

"Янтарная живопись". Выставка-продажа икон и других работ из янтаря (до 9.08).

Авторская керамика Ольги Угринович (по 28.08). Выставка-продажа.

«Прекрасное отражение. Женский портрет к. ХІХ – нач. ХХ вв.» открыта в Художественном музее (до 24.08).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.11).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

“Рисуют мальчики войну”. Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей онлайн https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

«Портрет города». Художественный проект (до 30.08).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Образовательный проект об истории города и ВНХУ https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Видеоэкскурсия https://www.youtube.com/watch?v=SKHGtiu1nyo&feature=youtu.be

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Марк Шагал и художники витебского авангарда (из фондов музея, до 13.09).

Оригинальные графические работы М. Шагала (литографии, офорты) из фондов музея (до 27.09).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Оттенки души». Живопись Светланы Мишурной.

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянно действующая экспозиция.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

27.07, 29.07, 31.07 (20:00) Кинопоказы.