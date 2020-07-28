Более 24 000 долларов вынесли собутыльники из квартиры жителя Новополоцка

Іван Дзедушкін • 28/7/20 15:05 • Крымінал

С заявлением о пропаже из квартиры 24 400 долларов, 300 евро и золотого кольца 25 июля в милицию обратилась 46-летняя жительница Новополоцка.



Милиция быстро вышла на след похитителей крупной суммы валюты. Как оказалось, накануне супруг новополочанки проводил время в притоне, где постоянно собирались различные асоциалы.

В тот раз с ним выпивали 28-ми и 29-летний жители Витебска, а также неоднократно судимый 65-летний житель Новополоцка. Захмелевший мужчина похвастался случайным знакомым, что дома хранится почти 25 000 долларов.

Тогда его довели до кондиции, а когда жертва уснула, троица вытащила из его карманов ключи от квартиры. Проникнув в жилище, они сняли квартиру с сигнализации, обшарили ее и забрали найденные ценности. Вернувшись в притон, злоумышленники снова положили ключи в карман потерпевшего.

Оставив часть украденной валюты у матери новополочанина, вся троица поехала в Витебск, где устроила грандиозный загул. Во время гулянки их и задержала милиция. Правоохранителям удалось изъять у похитителей только немногим более 15 500 долларов. В то, что трое мужчин успели прокутить более 9000 долларов, милиционеры верят с трудом, и будут выяснять судьбу пропавшей валюты.

В жителей Витебска и Новополоцка уголовное дело по части 4 статьи 205 УК — кража в особо крупном размере, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.