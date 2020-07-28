Что за змея забралась в квартиру жителей Витебска? Это не белорусский вид

Зоя Машэка • 28/7/20 14:36 • Экалогія

Жители квартиры на улице Жесткова были шокированы, обнаружив в понедельник, 27 июля, в своем жилище пугающую змею с бело-красно-черными кольцами.



Напуганные горожане вызвали на помощь спасателей. Тем вскоре удалось отловить змею, однако, определить — опасна ли она — сразу не удалось. На опознание экзотическую рептилию отвезли в городской зоопарк, сообщается пресс-службой МЧС.

Оказалось, что в жильё к витеблянам забралась молочная змея — это один из видов рода королевских змей, очень популярный для разведения в неволе. Молочная змея неядовитая, но своим отпугивающим окрасом мимикрирует под ядовитого кораллового аспида.

Вероятнее всего напугавшая жителей улицы Жесткова змея сбежала из террариума в одной из квартир их же дома. Стоимость такого питомца, по информации зоомагазинов, составляет примерно 100 рублей.