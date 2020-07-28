Кандидаты в президенты Беларуси снова обратились к народу. Собрали их выступления на ТВ

ННВ • 28/7/20 21:13 • Палітыка

28 июля выступления кандидатов в президенты Беларуси Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня снова показали по первому канала национального телевидения. Это была их последняя возможность перед выборами появиться на экранах государственных телеканалов.



Выступление кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Анны Канопацкой.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня.