Кандидаты в президенты Беларуси снова обратились к народу. Собрали их выступления на ТВ

• 28/7/20 21:13 • Палітыка

28 июля выступления кандидатов в президенты Беларуси Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня снова показали по первому канала национального телевидения. Это была их последняя возможность перед выборами появиться на экранах государственных телеканалов.
Голосование во время президентских выборов 2015 года на избирательных участках в Витебске. Фото Сергея Серебро

Выступление кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Анны Канопацкой.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Выступление кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня.

Кандидаты в президенты Беларуси снова обратились к народу. Собрали их выступления на ТВ

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