Кандидаты в президенты Беларуси снова обратились к народу. Собрали их выступления на ТВ
28 июля выступления кандидатов в президенты Беларуси Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня снова показали по первому канала национального телевидения. Это была их последняя возможность перед выборами появиться на экранах государственных телеканалов.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Анны Канопацкой.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Выступление кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня.
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