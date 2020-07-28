На 15 500 000 человек сократился объем перевозок пассажиров электротранспортом Витебщины за 5 лет

Сяржук Серабро • 28/7/20 22:30 • Эканоміка

Объем перевозок пассажиров электротранспортом в Витебской области за последнюю пятилетку сократился в 1,7 раза.



Согласно данным статистического бюллетеня «Социально-экономическое положение Витебской области в январе-июне 2020 г.» в первом полугодии текущего года электротранспорт региона (троллейбусы есть только в Витебске, а трамваи ходят еще и в Новополоцке) перевез 22 100 000 человек, что составляет всего 77,1% от пассажирооборота за первое полугодие 2019 года.

Картина становится еще более удручающей, если сравнить с 2015 годом, когда первые шесть месяцев трамваи и троллейбусы перевезли 37 600 000 человек, то есть на 15 500 000 человек больше, чем с начала нынешнего года. Т.е. нынешний объем перевозок составляет всего 58.8% от объема пятилетней давности.

Впрочем, общий объем перевозок пассажиров в Витебской области за пять лет тоже значительно упал. В первое полугодие 2020 года перевезли 81 600 000 пассажиров, что составляет 74,1% от результатов аналогичного периода 2015 года, когда было перевезено 110 000 000 человек.

Сокращение трамвайных маршрутов на улице Титова и полное уничтожение трамвайного движения по улице Гагарина и проспекту Людникова, безусловно, приведет к еще большей деградации перевозок электротранспортом. Троллейбусы с автономным ходом могут компенсировать потерю трамваев в этих районах лишь частично ввиду меньшей вместительности и своей малочисленности.