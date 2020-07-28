Ночь в лесу провел парень, заблудившийся у озера Лосвидо

ННВ • 28/7/20 15:25 • Здарэнні

Переночевать в лесу во время грозы пришлось 28-летнему парню, который заблудился в районе озера Лосвидо.



Сообщение о заблудившимся в лесу около деревни Герасимова Витебского района человеке спасатели получили 28 июля в 1:55. На его поиски направили сотрудников местных РОВД и РОЧС.

Обнаружить пропавшего парня удалось только утром, в 5:55. Не смотря на то, что он провел во время грозы ночь в лесу, в медицинской найденный помощи не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.