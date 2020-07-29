Двух престарелых пенсионеров, ушедших за грибами, второй день не могут найти в Витебской области

ННВ • 29/7/20 10:54 • Здарэнні

С 28 июля ведутся поиски 85-летней женщины и 82-летнего мужчины, которые заблудились в лесах Витебского и Полоцкого района.



В 17:52 спасатели получили сообщение о 85-летнем пенсионерке, пропавшей в лесу деревни Хотоля Витебского района. Были организованы поиски с участием сотрудников МВД, МЧС и местного населения. Сразу женщину найти не удалось, поиски продолжаются сегодня.

В тот же вечер, в 20:51 поступило сообщение 82-летнем пенсионере, заблудившемся в лесу у деревни Бецкое Полоцкого района, сообщается пресс-службой МЧС. Его искали спасатели и милиционеры, поиски также пока не увенчались успехом, сегодня их должны продолжить.