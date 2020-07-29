Лукашенко назначил Тертеля уполномоченным по Витебской области, он заменит Андрейченко

Сяржук Серабро • 29/7/20 22:25 • Палітыка

Александр Лукашенко 29 июля назначил председателя КГК Ивана Тертеля своим уполномоченным по Витебской области.



Во время рабочей встречи с председателем Комитета госконтроля Лукашенко потребовал, чтобы тот отправился в Витебскую область, разобрался со сложившейся там ситуацией и стал его уполномоченным по этому региону.

— Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту Председателя комитета, но и уполномоченного Главы государства в Витебской области, — отметил при этом действующий глава государства, сообщается на его официальном сайте.

С 2018 года представителем Лукашенко в Витебской области был председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, который возглавлял область с 1994 по 2008 годы.