Лукашенко назначил Тертеля уполномоченным по Витебской области, он заменит Андрейченко

• 29/7/20 22:25 • Палітыка

Александр Лукашенко 29 июля назначил председателя КГК Ивана Тертеля своим уполномоченным по Витебской области.
Лукашенко назначил Тертеля уполномоченным по Витебской области, он заменит Андрейченко. Фото president.gov.by

Во время рабочей встречи с председателем Комитета госконтроля Лукашенко потребовал, чтобы тот отправился в Витебскую область, разобрался со сложившейся там ситуацией и стал его уполномоченным по этому региону.

— Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту Председателя комитета, но и уполномоченного Главы государства в Витебской области, — отметил при этом действующий глава государства, сообщается на его официальном сайте.

С 2018 года представителем Лукашенко в Витебской области был председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, который возглавлял область с 1994 по 2008 годы.

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