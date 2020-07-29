Разрушилась часть набережной Витьбы с изображением древнего Витебска
Рядом со зданием горисполкома разрушилась часть бетонной набережной Витьбы, на которой изображены замки древнего Витебска.
Вероятно, причиной разрушений, фото которых было опубликовано в городском чате, стали прошедшие в областном центре дожди, за 12 часов в городе выпало 12 миллиметров осадков.
В результате недалеко от Октябрьского моста размыло песчаный грунт в склоне русла реки, и бетонный пласт разрушился прямо под надписью «Витебск».
Напомним, что всего месяц назад Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство обновило панно, нанесенное на эту железобетонную конструкцию. На это потратили 4200 рублей из городского бюджета.
Южный склон русла Витьбы размывается нередко, правда чаще всего это происходит в районе Пушкинского моста, а не Октябрьского.
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