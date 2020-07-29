Разрушилась часть набережной Витьбы с изображением древнего Витебска

Сяржук Серабро • 29/7/20 22:03 • Здарэнні

Рядом со зданием горисполкома разрушилась часть бетонной набережной Витьбы, на которой изображены замки древнего Витебска.



Вероятно, причиной разрушений, фото которых было опубликовано в городском чате, стали прошедшие в областном центре дожди, за 12 часов в городе выпало 12 миллиметров осадков.

В результате недалеко от Октябрьского моста размыло песчаный грунт в склоне русла реки, и бетонный пласт разрушился прямо под надписью «Витебск».

Напомним, что всего месяц назад Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство обновило панно, нанесенное на эту железобетонную конструкцию. На это потратили 4200 рублей из городского бюджета.

Южный склон русла Витьбы размывается нередко, правда чаще всего это происходит в районе Пушкинского моста, а не Октябрьского.