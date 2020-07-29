Склад боеприпасов обнаружен под Витебском

• 29/7/20 20:17 • Здарэнні

Вечером 27 июля грибник нашел в лесу у деревни Побединщина Витебского района более двухсот различных взрывоопасных предметов.

О находке подозрительных предметов любитель тихой охоты тут же сообщил в милицию. Когда на вызов приехали саперы войсковой части 5524, они обнаружили целый склад боеприпасов: 4 артиллерийских снаряда калибра 76 миллиметров, 100 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров, 17 минометных мин калибра 81 миллиметр, 71 минометная мина калибра 50 миллиметров, 16 ручных осколочных наступательно-оборонительных гранат РГ-33 и 10 оборонительных гранат Ф-1.

Группа разминирования собрала все опасные находки и вывезла их в безопасное место, где уничтожила, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

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